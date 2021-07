Wimbledon, Berrettini sfida Djokovic in finale: segui la diretta on-line

Berrettini al Quirinale

E’ una domenica storica per l’Italia dello sport a Londra: in un solo giorno si disputano due finali ai massimi livelli. A Wimbledon, Berrettini sfida Djokovic per il titolo sull’erba; in serata allo stadio di Wembley, la Nazionale si gioca la finale di Euro 2020 contro l’Inghilterra. E’ una coincidenza di eventi talmente irripetibile che il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in persona volerà a Londra: un viaggio lampo per assistere alla partita degli Azzurri. A causa delle restrizioni, il capo dello Stato non potrà presenziare anche Wimbledon. Per quello, al di là del risultato, il tennista italiano sarà ricevuto al Quirinale lunedì 12 luglio.

