Tutto quello che c'è da sapere sul funerale del Principe Filippo (in 5 punti)

4' di lettura

Il lutto di un reale è già un evento storico di per sé: se poi il reale è il Principe Consorte della corona d'Inghilterra, la più potente e famosa al mondo, lo è ancora più. L'ultima volta che il Regno Unito ha pianto la scomparsa di un membro di peso di Buckingham Palace è stato nel 2002, per la morte della ultra-centenaria Regina Madre. Nel caso del Principe Filippo, però, la morte durante una pandemia e una quarantena (che solo lunedì 12 aprile 2021 comincerà a ad allentarsi nel paese) è semplicemente un fatto senza precedenti.



Ci sarà un funerale di Stato? I cittadini britannici potranno assistere alla cerimonia funebre e dare l'ultimo saluto al loro principe che ha affiancato la Regina per oltre 70 anni? Le persone in tutto il mondo, dagli ex sudditi del Commonwealth e gli appassionati di vicende reali, avranno la possibilità di vedere l'evento come per i Royal Wedding?Ecco 5 risposte a tutto quello che c'è da sapere.

Loading...

1 - Operazione Forth Bridge

Il piano per il funerale del Duca di Edimburgo è stato meticolosamente studiato da molto tempo. Vista l'età avanzata e le precarie condizioni di salute da anni la macchina di Bukcing Palace si era mossa in moto con un programma chiamato in codice “Operation Forth Bridge”, nome che ha una storia e va spiegata. Letteralmente sarebbe “Operazione Ponte sul Forth” perché per la morte di ogni componente della famiglia reale è stato dato il nome di un ponte inglese: Elisabetta ha il nome in codice, abbastanza intuibile, di “London Bridge”. Filippo ha il nome del ponte sul fiume Forth in Scozia, in ossequio al suo titolo di Duca di Edimburgo. Come marito della Sovrana, Filippo ha diritto a un funerale di Stato, con il feretro trainato dai cavalli e le salve di cannone (che però potrebbero essere lo stesso sparate). Su espressa richiesta del Principe medesimo, che preferiva qualcosa di “meno sfarzoso”, non ci sarà un funerale di Stato e nemmeno una esposizione del feretro, ma solo un evento in tono minore noto ufficialmente come “Royal Ceremonial Funeral” (Cerimonia del Funerale Reale). Sarà una cerimonia in stile militare nella Cappella di San Giorgio, la chiesetta privata dentro al castello di Windsor, dove tre anni fa si sono sposati Harry e Meghan. La salma sarà sepolta nei giardini del Frogmore Cottage, la residenza che fu della Regina Vittoria (e per due anni, fino alla fuga in America, il nido degli sposini Harry e Meghan), accanto alla sovrana dell'800 e al marito, il Principe Alberto.

(Photo by BEN CURTIS / PA/WPA POOL / AFP)

2 - Discorso alla Nazione

Subito dopo l'anuncio della morte, avvenuta il 9 Aprile 2021, la Regina in persona dovrà dare al Lord Chamberlain, ruolo ricoperto dal barone Parker di Minsmere (ex direttore di MI5, i servizi segreti, entrato in servizio come Ciambellano appena un mese fa), la sua formale approvazione per i dettagli del funerale. Spetta alla casa reale diramare eventuali inviti ai governi del mondo per la partecipazione di monarchi, primi ministri e capi religiosi alle esequie. E' probabile che la Regina faccia un discorso alla nazione, ma la data dell'apparizione in tv non è ancora nota.

3 - Lutto Nazionale

E' stato annunciato un periodo di lutto nazionale, che si estenderà fino al funerale: la durata è stimata in 8 giorni, il che lascia presumere che le esequie si terranno il 17 Aprile. Come segno pubblico di “mourning” (“lutto”), tutte le bandiere saranno issate a metà asta per tutti gli otto giorni; la Mazza Cerimoniale, custodita nella House of Commons, la camera dei deputati in Parlamento, sarà coperta con un drappo nero e tutti i deputati indosseranno una fascia nera al braccio sinistro, con l'obbligo di una cravatta nera per gli uomini. Tutti i componenti della famiglia reale sono chiamati a indossare abiti da lutto (non necessariamente neri) fasce nere al braccio. Curiosità del cerimoniale: il completo da lutto viene sempre messo in una valigia quando ogni reale parte per un viaggio, nel caso dovesse servire. Nel periodo di lutto, la Regina non svolge alcun impegno pubblico. Il che implica anche che nessuna legge può essere approvata. Era previsto una visita di Stato del premier Boris Johnson in India: al momento il viaggio non è stato confermato. Altra conseguenza è la sospensione immediata della campagna elettorale in corso per le elezioni amministrative locali e quelle del Parlamento scozzese. Il governo autonomo della Scozia ha annunciato la “purdah”: il governo non fa annunci e nessun politico può andare in tv, rilasciare interviste o fare comizi