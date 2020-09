Tutto quello che c’è da sapere sul Recovery Fund in 10 domande e risposte

Esistono dei paletti europei per la definizione dei singoli piani?

La Commissione europea ha definito delle Linee guida che i governi dovranno prendere in considerazione nella stesura dei piani. Tra i criteri principali, la sostenibilità ambientale (in linea con l’European Green Deal), la produttività, l’equità e la stabilità macroeconomiche. La Commissione europea ha proposto che almeno il 20% degli investimenti provenienti dal Fondo per la Ripresa vada a finanziare la transizione digitale. La proposta è contenuta nelle linee-guida pubblicate dall'esecutivo comunitario e di cui i governi dovranno tenere conto nel preparare piani nazionali volti ad ottenere l'esborso del denaro. In tutto a disposizione dei paesi su questo specifico fronte saranno 672,5 miliardi di euro. I piani nazionali dovranno inoltre prevedere non meno del 37% della spesa per il green. Sulla base di questi principi e delle raccomandazioni del 2019 e del 2020, Bruxelles valuterà i piani nazionali di resilienza.

Chi definisce le priorità del piano italiano?

Dopo aver ottenuto il 9 settembre il via libera del Comitato interministeriale per gli affari europei, il 15 il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha inviato a Camera e Senato la prima bozza per la definizione del Piano italiano di ripresa e resilienza per accedere ai fondi previsti dal Recovery Fund. Il documento si sviluppa in 38 pagine e 32 slide. «Se le Camere lo riterranno opportuno, il governo è disponibile a riferire sulle linee essenziali del documento, sia nelle sedi decentrate delle commissioni sia nella sede plenaria dell'assemblea» ha scritto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte nella lettera con cui ha trasmesso ai presidenti delle Camere la proposta delle linee guida. Le Camere forniranno suggerimenti e indirizzi ed esprimeranno il loro voto con risoluzioni in Aula entro i primi di ottobre, in tempo per l'apertura dell'interlocuzione con la Commissione europea il 15 del prossimo mese.

Quali progetti saranno finanziati?

Dai singoli ministeri è giunta una valanga di progetti (558). Da questa lista sarà ricavato il piano italiano da consegnare a Bruxelles per utilizzare i 209 miliardi del Recovery Fund. Tra i progetti “in pole”, la proroga di tre anni per superbonus del 110% e sisma bonus e quella di cinque anni per il Piano 4.0. E poi, ancora, l’irrobustimento delle buste paga dei lavoratori con la detassazione degli aumenti, lo stop all’uso del contante e la riforma della riscossione. Centrali gli interventi per la ripresa, come quelli riguardanti il 5G, la sanità, il green. Il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri in audizione alla Camera ha spiegato che l'obiettivo del Governo è presentare alla Commissione europea le linee principali del piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) con le priorità e i «cluster progettuali» il 15 ottobre unitamente al Documento programmatico di bilancio. «Prima di quel momento il Governo approverà la Nadef - ha spiegato il responsabile dell’Economia - e già in quel documento si indicherà come Pnrr e gli investimenti si andranno a inserire nella programmazione triennale di bilancio. L'obiettivo è farci trovare pronti il primo giorno utile, senza aspettare aprile».

Sono previste risorse per la sanità?

L’obiettivo del ministero della Salute è investire 34,4 miliardi di euro in 6 anni, utilizzando le risorse del Recovery Fund, per migliorare il patrimonio edilizio attraverso la costruzione o riqualificazione di ospedali anche attraverso l'adeguamento sismico e antincendio, nonchè mediante la realizzazione di interventi coerenti con i protocolli di sostenibilità ambientale e di efficienza energetica. Previsto inoltre l'ammodernamento complessivo del parco tecnologico ospedaliero, sia in termini di attrezzature di alta tecnologia sia di infrastrutture digitali. Due miliardi e mezzo di euro in 5 anni dovrebbero essere utilizzati per potenziare l'assistenza e le cure domiciliari.

Cosa accade se non si rispetta la tabella di marcia?

L'elenco dei progetti e delle riforme da finanziare deve essere credibile e rispondere a tutte le richieste Ue, ma il calendario deve essere realistico perché, ha messo in evidenza il commissario Paolo Gentiloni, se non si rispetta la tabella di marcia i fondi saranno interrotti. Per l'Italia, è quindi arrivato il momento di mettere in cantiere le riforme che Bruxelles le ha raccomandato nel 2019 e 2020.