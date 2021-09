Tutto sulla sandbox tricolore

2' di lettura

Il timing è quanto mai appropriato. Dopo anni di attesa a luglio è entrata in vigore la sandbox regolamentare italiana che, di fatto, deve però ancora partire. Per la prima volta, infatti, l’Italia si è dotata di uno spazio protetto dedicato alla sperimentazione digitale nei settori bancario, finanziario e assicurativo. Ed è all’interno di questo perimetro regolamentare protetto che le varie categorie di operatori finanziari potranno testare prodotti e servizi tecnologicamente innovativi in grado di recare benefici agli utenti, attraverso un regime semplificato transitorio e in costante dialogo con le autorità di vigilanza: Banca d’Italia, Consob, Ivass.

Sarà questo il tema della conferenza organizzata da Plus24 al Salone del Risparmio, venerdì 17 settembre alle ore 14.15. Per banche, Sgr, Sim, compagnie assicurative e le altre tipologie di società finanziarie che desiderano avviare un percorso di sperimentazione digitale, la conferenza sarà l’occasione per confrontarsi con i rappresentanti di due authority che fanno parte del Comitato FinTech.

Loading...

I relatori forniranno indicazioni volte a specificare i criteri di ammissione alla sperimentazione, che prende il via proprio nel corso del mese di settembre con l’apertura dei punti di contatto per l’avvio delle interlocuzioni con gli operatori propedeutiche alla presentazione delle domande di ammissione alla sandbox.

Per gli operatori la conferenza sarà quindi un’opportunità di confronto diretto con esponenti delle authority che partecipano al Comitato FinTech per approfondire una serie di tematiche quali: requisiti di ammissione, perimetri di operatività, obblighi informativi, tempistiche, forme societarie ammissibili, iter da seguire al termine della sperimentazione e tutti gli altri aspetti che sono in attesa di chiarimenti.

Insieme a Mauro Bellofiore (Consob) e Pietro Franchini (Ivass), alla tavola rotonda parteciperà la professoressa Maria-Teresa Paracampo (curatore del manuale universitario “Fintech. Introduzione ai profili giuridici di un mercato unico tecnologico dei servizi finanziari” edito da Giappichelli), che analizzerà i punti critici della normativa nazionale, con uno sguardo prospettico sulle novità in arrivo sul tema dai regulator internazionali.