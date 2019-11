Tv in 4K, un mercato mondiale da 380 miliardi di dollari. Su Tivùsat cinque canali gratuiti Ora per accedere ai canali di nuova generazione sarà indispensabile una Cam o un decoder 4K collegato a una Tv 4K di Nicoletta Cottone

La rivoluzione della Tv 4K: il mercato mondiale vale 390 miliardi di dollari

3' di lettura

La visione della Tv in 4K finora è stata sperimentale. D’ora in poi però per accedere ai canali di nuova generazione sarà indispensabile una Cam o un decoder 4K collegato a una Tv 4K. Il mercato mondiale delle Tv in 4k è in crescita, tanto che si stima che nel 2025 raggiungerà il valore di 380,9 miliardi di dollari. Le Tv in 4K trasmettono immagini con una definizione strabiliante, con una qualità 4 volte superiore a quella in HD.

In Italia nel 2019 si stimano 74 milioni di Tv 4K vendute

Ed è un mercato in crescita anche in Italia, che ha contato 65 milioni di dispositivi venduti nel 2018, mentre nel 2019 se ne stimano 74 milioni. In Europa le vendite di Tv 4K rappresentano il 22% circa del venduto nel mercato degli apparecchi televisivi. In forte crescita se si considera che nel 2015 il segmento 4K non superava il 10% del mercato complessivo.

In Italia cinque canali in 4K

Un panorama nel quale arriva la nuova Cam 4K (conditional-access module) certificata Tivùsat, per accedere ai canali 4K gratuiti (per ora cinque in 4K Ultrahd, che diventeranno sette nel 2020) e a tutta l'offerta di 115 canali, di cui 50 in hd, disponibile sulla piattaforma Tivùsat che ha superato i 3,5 milioni di carte attive.

Ora serve un decoder 4K o una cam

«Le vendite dei televisori 4K continuano ad aumentare, ma molte persone non ne riescono ancora a sfruttare le potenzialità», ha sottolineato Tullio Camiglieri, direttore Comunicazione di Tivù srl. E «mentre la visione dei canali 4K finora è avvenuta in maniera sperimentale, adesso per accedervi servono un decoder 4K o una Cam, che ha il vantaggio di non richiedere un abbonamento e di poter essere inserita in ogni televisore abilitato e collegato al satellite», ha detto Luca De Bartolo, Sales and marketing director di Tivù srl. Gabriele Cipollitti, regista delle trasmissioni Rai di Piero e Alberto Angela, ha spiegato che l’uso del 4K obbliga anche la regia a utilizzare una tecnologia di ripresa più specifica, perché il 4K valorizza le profondità di campo.

E già all’estero si diffonde l’8K

La Cam (prodotta da SmatDtv) farà accedere ai canali Rai 4K, Eutelsat 4K1, Fashion Tv and Nasa Tv e al nuovo 4K Universe, che trasmetterà nello standard 4K-Hdr, con immagini che hanno 4 volte la quantità di pixel dell’Hd. Si tratta di un canale generalista, attivo 24 ore su 24, ideato per una platea internazionale che include trasmissioni mattutine con la serie per bambini “Eddie is a Yeti”; la serie di cucina vegana “Plana-Based by NafsiKa”; prime serate speciali con Serie Tv come: “Model Turned Superstar”, con la top model Victoria's Secret Alessandra Ambrosio e trasmissioni notturne con nuovi e sorprendenti docu-film, come “ The Empire of Winds”. avventura sullo sci estremo, girato in Patagonia. «Il 4K - ha aggiunto Camiglieri - sta diventando il nuovo standard di qualità di visione e una volta utilizzato non si vuole tornare indietro, pensiamo che in certi Paesi si sta già diffondendo l’8K».