Tv, accordo in Italia fra Sky e ViacomCBS A Sky Media affidata la vendita della raccolta pubblicitaria dell'intero portafoglio ViacomCBS in Italia a partire dal 2 febbraio di Andrea Biondi

2' di lettura

Un accordo commerciale ma dai riscolti strategici molto importanti quello siglato dra Sky e ViacomCBS in Italia. Un accordo che poggia su due gambe.

Il primo: i canali Viacom continueranno a essere visibili su piattaforma Sky. E a quelli che già ora sono visibili (l'accordo era in scadenza a fine anno) - e che sono i canali MTV, Nickelodeon, Nick Jr , Comedy Central e il canale per bambini Super! - si aggiungono anche i canali in chiaro di ViacomCBS, vale a dire Paramount Network, Spike e il canale musicale VH1.

Secondo punto, che è sicuramente la novità forte: a Sky Media – concessionaria del Gruppo Sky Italia – è stata affidata la vendita della raccolta pubblicitaria dell'intero portafoglio ViacomCBS in Italia a partire dal prossimo 2 febbraio.

Viacom mette quindi fine all'esperienza della sua concessionaria pubblicitaria in Italia. E lo fa affidando la raccolta a Sky Media evidentemente confidando in un effetto scala e nelle soluzioni (addresable, ecc) sulle quali la concessionaria della media company della galassia Comcast sta insistendo da tempo.

Secondo i dati Nielsen la raccolta di Sky nei primi 10 mesi del 2019 sfiora i 377 milioni di euro. Per quanto riguarda Viacom, dal bilancio 2018 si evince che la raccllta della concessionaria si aggira sui 40 milioni.

«Il nuovo accordo con Sky come distributore dei nostri brand e partner commerciale - spiega Andrea Castellari, EVP e AD ViacomCBS Networks Italia, Medio Oriente e Turchia - ci permette di rafforzare una collaborazione organica, di ampio respiro e coerente rispetto alla nostra strategia di business. L'operazione, infatti, getta le basi per offrire maggiori benefici e soluzioni alle nostre audience e investitori, oltre ad allargare la distribuzione dei nostri brand e contenuti su piattaforme multiple».