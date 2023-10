Fazio sbanca su Nove: Che tempo che fa programma più visto di sempre del canale e secondo nella serata

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

Il debutto di “Che tempo che fa” sul Nove fa felice Warner Bros. Discovery. «Il talk show creato e condotto da Fabio Fazio: con 2.100.000 spettatori e il 10,5% di share è il programma più visto di sempre sul NOVE (3° canale nazionale durante la messa in onda)» si legge nella comunicazione di Warner Bros. Discovery a valle di un debutto che vede lo show posizionarsi come «2° programma più visto della serata e quintuplica la media del canale in prima serata (2%)».

David Grossman da Fazio: questo è un male mai conosciuto prima

Va detto che il risultato è stato raggiunto con il simulcast, la messa in onda speciale per il debutto su tutte le reti del gruppo. Si parla di 2.600.000 spettatori (su Nove, Real Time, Dmax, Giallo, Food Network, MotorTrend, HGTV, Warner TV) pari al 13% di share e con un picco d’ascolto di 2.900.000 spettatori, che ne ha fatto il programma più visto di sempre sui canali Warner Bros Discovery.

Loading...

Tv, partenza da record per Fazio: boom di ascolto per Che tempo che fa sul Nove Photogallery15 foto Visualizza

«La partenza è stata eccellente, sappiamo che la distanza è quella di una maratona e non di uno sprint, ma non potremmo essere più soddisfatti di un consenso così ampio. Il pubblico ci ha seguito – ha commentato Alessandro Araimo , General Manager Italy & Iberia di Warner Bros. Discovery – ha apprezzato le scelte che sono state fatte e come editore siamo realmente orgogliosi di aver proposto uno programma, anzi un’intera serata, del livello di quello di ieri sera. Fabio, Luciana e tutta la squadra di Che tempo che fa con il loro indiscusso talento sono parte fondamentale di un progetto di crescita organico e strategico del Nove e del portfolio Warner Bros. Discovery, che ieri ha dimostrato tutta la sua forza amplificando, grazie a un gioco di squadra, la promozione del programma e il raggiungimento, per la serata di debutto, della più ampia audience possibile».

Boom al debutto e a farne le spese è stata anche Report. Dopo la partenza in volata della prima puntata, la trasmissione condotta da Sigfrido Ranucci su Rai 3 ha raccolto davanti al il 7,6% di share. Su Rete 4 “Dritto e rovescio” ha totalizzato 837.000 telespettatori con share del 6,17% e su La7 “In Onda” nella prima parte 612.000 telespettatori, share 3,01% e nella seconda 543.000, 3,34%.

«Grazie davvero, grazie con tutto il cuore a tutti. Non sapete quanto siamo felici del risultato di ieri di Che tempo che fa: siamo tornati e ritrovarvi tutti è stata una sorpresa bellissima. Spero di meritarmi la stima e l’affetto che ci avete dimostrato». Così in un video sui social Fabio Fazio si rivolge direttamente al suo pubblico il giorno dopo l’esordio boom del programma sul Nove. «Voglio dirvi grazie di cuore, grazie anche a Warner Bros Discovery - continua il conduttore - per aver creduto in noi e averci dato questa opportunità e a tutti quelli che hanno lavorato in questi mesi per ripartire, compresa la squadra tecnica di uno studio che è davvero straordinaria, ci sono stati vicini e hanno dato il massimo. Grazie a tutti i miei compagni di viaggio, a Luciana, a Nino, grazie agli ospiti di ieri».