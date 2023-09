Tv, la difficile estate Rai e gli ascolti di Mediaset sopra il servizio pubblico

Ascolta la versione audio dell'articolo

4' di lettura

Per stare al linguaggio televisivo, alla nuova stagione al via per la Rai manca il traino. L’estate della Tv ha finito infatti per premiare Mediaset. E conseguente pollice verso per la Tv pubblica.

Sono dati d’ascolto in affanno quelli che il servizio pubblico mette agli atti per l’estate, alla vigilia della partenza di una nuova stagione in cui il primo banco di prova sarà sui programmi di approfondimento giornalistico, dopo un’estate di grandi movimenti (Myrta Merlino e Bianca Berlinguer approdate in casa Mediaset o l’ex direttrice del Tg1 Monica Maggioni a prendere il posto di Lucia Annunziata in “In Mezz’Ora” su Rai 3 o anche Fabio Fazio approdato sul Nove di Warner Bros. Discovery).

Loading...

Mediaset davanti alla Rai

A guardare ai dati Auditel elaborati per Il Sole 24 Ore dallo Studio Frasi, tra giugno e agosto l’editore Mediaset ha avuto la meglio con una quota d’ascolto media del 37,5% in prima serata e del 37% nelle 24 ore. Per la Rai il dato è al 35,7% nel giorno medio e in prime time al 36,2 per cento.

«Si tratta – spiega Francesco Siliato, media analyst dello Studio Frasi – di un ribaltamento delle usuali condizioni. Lo scorso anno il servizio pubblico produsse in prima serata il 38% di quota d’ascolto contro il 36,9% di Mediaset. Anche nel giorno medio fu la Rai a essere più seguita con il 36,6% e Mediaset al 35,9 per cento».

Il primo sorpasso in dieci anni

Non va meglio con un orizzonte temporale più ampio. Nel 2014 il servizio pubblico registrava 7,8 punti di vantaggio su Mediaset sia nel giorno medio sia nella prima serata. Ed è questa estate 2023, invece, la prima degli ultimi dieci anni che vede il prevalere di Cologno su Viale Mazzini. In termini di ascolto in dieci anni si è passati in prima serata da un vantaggio di 1,6 milioni di spettatori della Tv pubblica a un deficit di 142mila spettatori, con andamenti non lineari. Nel 2016, anno degli Europei di calcio, il vantaggio fu di 2,7 milioni; poi di 1,9 milioni nel 2021 per ridursi drasticamente a 216mila nell’estate del 2022.