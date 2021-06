Tv digitale, allo studio mini rinvio per il cambio tecnico di settembre

3' di lettura

Il passaggio al nuovo sistema della tv digitale terrestre, il «Dvb-T2», è una corsa contro il tempo. Il ricambio dei televisori avanza lentissimo, 1,4 milioni di famiglie rischiano di restare senza segnale alla prima delle due scadenze fissate, quella del 1° settembre, e il governo ora studia come correre ai ripari.

In valutazione, tra varie opzioni, c’è anche un mini-rinvio e la possibilità di far convivere per un certo periodo, e almeno per le emittenti nazionali, il vecchio e il nuovo standard. In gergo questo tipo di trasmissione si chiama “simulcast” e potrebbe essere applicato anche dopo la seconda e ancora più rilevante scadenza, che resterebbe comunque fissata a giugno 2022. Al ministero dello Sviluppo economico (Mise) segue attentamente il tema la sottosegretaria Anna Ascani e una soluzione dovrà essere individuata in tempi molto rapidi.

Ricapitolando, il cambio di standard è necessario per lasciare le attuali frequenze a 700 megahertz a disposizione degli operatori mobili che nel 2018 si aggiudicarono – per una cifra monstre di 6,55 miliardi di euro – le frequenze 5G. Il 1° luglio 2022 si spegnerà definitivamente il digitale Tv ora in uso (Dvb-T) per passare al Dvb-T2. E senza televisori adeguati, o in alternativa decoder ad hoc, gli schermi resteranno bui.

C’è tuttavia una prima scadenza: quella del 1° settembre 2021, quando su tutto il territorio nazionale cambierà lo standard di compressione e codifica passando dall’attuale Mpeg-2 all’Mpeg-4 o livelli superiori. In pratica funzioneranno solo i televisori Hd. Una condizione che, secondo le stime della Fondazione Ugo Bordoni proiettate a fine giugno, taglierebbe fuori 1,4 milioni di famiglie. Considerando invece la scadenza del 2022, le famiglie a rischio di spegnimento sarebbero 11 milioni.

Si confida negli incentivi economici per recuperare terreno e tagliare queste stime o ridurle addirittura a zero nel caso dei televisori Hd. Ma il problema è che finora il bonus tv (50 euro per le famiglie con Isee sotto i 20mila euro a valere su una dote di 150 milioni) è stato un mezzo flop.