Tv e schermi per pc

1. Dove viene identificato l'apparecchio, riportando il codice QR (I), il nome o il marchio del costruttore (II) e il nome del modello (III).

2. Dove sono riportate le classi di efficienza energetica (IV) e si evidenzia a quale classe appartiene lo specifico modello (V). Vi è infatti indicata unaserie di frecce di lunghezza crescente e colore diverso, associate a una lettera dell'alfabeto dalla A alla G. La lettera A e la relativa freccia verde più corta indicano, a parità di altre caratteristiche, gli apparecchi con i consumi di energia più bassi, le lettere seguenti da B a G con le relative frecce più lunghe dal giallo al rosso indicano gli apparecchi che hanno i consumi via via più elevati sempre a parità di altre caratteristiche.

3. Dove è indicato il consumo di energia inmodo acceso durante la lettura di contenuti in SDR, in kWh/1000 ore (VI).

4. Dove vengono forniti dati sulle caratteristiche tecniche di quel modello utilizzando dei pittogrammi:‒la classe di efficienza energetica con la funzionalità HDR attivata, in una scala da A a G (VII)‒il consumo di energia in modo acceso con la funzionalità HDR attivata, in kWh per 1000 ore (VIII)‒la diagonale dello schermo visibile, in centimetri e in pollici, e la risoluzione orizzontale e verticale in pixel (IX)‒il numero del Regolamento delegato, in questo caso «2019/2013» (X).