Tv pirata: cos’è e cosa si rischia con Sky «pezzotto» di Biagio Simonetta

(Marka)

3' di lettura

Iptv illegale, o più semplicemente Sky “pezzotto”: è uno dei tormentoni estivi degli ultimi anni. Con la stagione calcistica alle porte, migliaia di tifosi sono tentati dallo spettro della tv pirata che consente di vedere Sky, Dazn e Netflix con pochi euro al mese. Un sistema illegale che viaggia su banda larga, e che – secondo un'indagine firmata Fapav-Ipsos – accomuna circa due milioni di italiani, generando perdite per circa 700milioni di euro per gli operatori del settore.

Un paio di giorni fa, a Palermo, le forze dell’ordine hanno scovato le macchine di Zsat, uno dei server più noti. Un 35enne aveva installato il tutto nella sua camera da letto: 57 decoder di Sky e tutto l'occorrente (hardware e software) per trasmettere il segnale in Rete. Con 11mila affezionati clienti, l'uomo aveva in casa 186mila euro, qualche lingotto d'oro e un paio di wallet con all'interno un po' di criptomonete. Un piccolo impero.

Cos’è Sky “pezzotto”

Il nome “pezzotto” è di origine partenopea. In Campania, dove il sistema pirata pare avere grande seguito, gli hanno dato questo nome. E oggi lo chiamano così un po’ in tutta Italia. Tutto nasce dalla tecnologia Iptv, un sistema di trasmissione di segnali televisivi su reti informatiche. Esiste da una decina d'anni, ma la sua diffusione è direttamente proporzionale alla crescita della banda larga.

Affinché la qualità dell'Iptv sia accettabile, infatti, serve una connessione di almeno 8/10 megabyte per secondo. Ed è per questo che con la copertura sempre più capillare della rete in fibra, sta trovando sempre più spazio. Chiariamolo subito: l'Iptv è una tecnologia del tutto legale, nata come innovazione che potrebbe presto spostare la trasmissione dei canali televisivi coinvolgendo il flusso dei dati. Da qualche anno, però, Iptv è diventato sinonimo di questo fenomeno illecito che consente la visione di canali a pagamento in modo fraudolento: tutti i palinsesti Sky (Cinema, Sport, Calcio e finanche Primafila), Mediaset Premium e Dazn, a una manciata di euro. E b asta digitare “Iptv Italia” su un qualsiasi store online (che sia eBay, Amazon o Aliexpress poco cambia) per affacciarsi su un macrocosmo di offerte e soluzioni che, nonostante la palese illegalità, fa poco per rimanere sotto traccia.

(Ansa)

Come funziona

Affinché una trasmissione Iptv funzioni sono necessari tre elementi chiave: una connessione a Internet, un dispositivo connesso (smart Tv, ma anche tablet, pc, smartphone o Android Box) sul quale installare una banale applicazione, e infine un codice (un file di testo con estensione m3u). La connessione a Internet, preferibilmente in fibra, è necessaria per far partire lo streaming. Il dispositivo è l'oggetto finale dove vengono visualizzati i canali, dopo aver installato software o app gratuite e legali, rintracciabili sugli store di Google o Apple. Il codice, invece, è la parte più importante (ed anche quella illegale): una stringa di qualche decina di pagine contenente migliaia di link con estensione TS o MP4. Un file con estensione m3u contenente la lista di canali che, una volta inserita tramite upload nel software per Iptv, diventa visibile sul proprio dispositivo.