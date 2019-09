Tvboy colpisce ancora: dopo il bacio Salvini-Di Maio, il matrimonio M5S-Pd del Conte bis Renzi “Cupido” e l’abbraccio di Conte, Di Maio e Zingaretti di Nicoletta Cottone

A Roma spunta il nuovo murales politico di Tvboy

Giura il Conte bis e nottetempo compare sui muri della Capitale la celebrazione del matrimonio giallorosso della Street art. TvBoy, autore del celebre murale del bacio tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio, torna a raccontare dai muri della Capitale la cronaca e le contraddizioni della politica. TvBoy ha celebrato il nuovo accordo giallorosso di governo con “Le tre Grazie” - «installazione pubblica», sul cartellino che accompagna l’opera- ispirata alla celebre opera di Raffaello, al quale si aggiunge sulla sinistra il richiamo al cupido di Botticelli.

Palermitano trapiantato a Barcellona - il cui vero nome è Salvatore Benintende - lo street artist ha lasciato sul muro di piazza Capizucchi, che si trova in pieno centro, alle spalle di piazza Campitelli, c’è il premier Giuseppe Conte con una mela tricolore in mano, che abbraccia Luigi Di Maio e Nicola Zingaretti, il primo con in mano una mela gialla, il secondo con una mela rossa. Lieti per il nuovo accordo giallorosso. Sullo sfondo due cuori intreciati, uno giallo e uno rosso. A fare da Cupido e a scoccare la freccia con sguardo sornione c’è l’ex premier ed ex segretario del Pd Matteo Renzi, che ha benedetto e promosso l’unione con i pentastellati. Nel museo all’aria aperta scelto da TvBoy sul cartellino si precisa che l’installazione pubblica è stata realizzata con tecnica mista, acrilico e spray su muro. Sul profilo di TvBoy l'autore di spalle e con una felpa nera ammira la sua opera. E pubblica un video realizzato di notte, probabilmente appena terminata l’opera e uno di giorno, quando è tornato a “controllare” la scoperta dell’installazione. «Gli amori estivi possono durare?», si chiede l’artista su Twitter.

L’installazione di TvBoy comparsa sul muro di piazza Capizucchi, che si trova in pieno centro, alle spalle di piazza Campitelli, con il matrimonio M5S-Pd del governo Conte bis. (Ap/Andrew Medichini)

A marzo, sempre sui muri della Capitale, sempre in centro, ma a via della Torretta, erano comparsi il gatto Luigi Di Maio e la volpe Matteo Salvini che abbracciavano Pinocchio-Conte, spinto a candidarsi «come presidente del Paese dei balocchi». A Milano, a un passo dal Mudec, era comparso l’arresto di Babbo Natale: «Permesso di soggiorno negato, nessuno si ricordava più che San Nicola arrivava dalla Turchia». Dopo la copertina di Famiglia Cristiana con il discusso “Vade retro Salvini” c’è stato il murale con Salvini-prete che brandisce un crocifisso.