Twinkly brucia le tappe. Obiettivo Ipo all’Aim o private equity

Dalla passione per la tecnologia all’approdo all’Aim di Borsa Italiana o all’alleanza con il private equity. Passando per una crescita esponenziale in 40 Paesi. Poteva sembrare un divertissement, Twinkly: le luci di Natale comandate dallo smartphone. Poi, l’intuizione di Marco Franciosa, imprenditore seriale e cofondatore di Next 14, azienda digitale di servizi alle imprese con alto tasso di crescita: fare di luci led sincronizzabili con la musica una cosa seria, «che incorpora tanta tecnologia, ...