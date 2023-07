Twinset e Marco Rambaldi uniti dalla tradizione artigianale della maglieria

Ascolta la versione audio dell'articolo

«Non avevamo mai stretto una collaborazione con uno stilista del calibro di Marco Rambaldi, è un’unione di intenti destinata a continuare». Alessandro Varisco, amministratore delegato di Twinset, ipotizza già che la capsule di capi in maglia per l’autunno-inverno prossimo, disegnata da Rambaldi per il marchio modenese e presentata pochi giorni fa sulla spiaggia di Forte dei Marmi, possa evolvere in un rapporto a lungo termine, «magari con una collezione più grande». Varisco guida Twinset dal 2015 e nel 2017 nella società è entrato il fondo americano di private equity Carlyle, che ha investito in tante aziende e marchi della moda italiani, assicurando loro orizzonti di crescita ben oltre i confini nazionali.

Le basi da cui partire, del resto, sono già solide. In primis c’è la vicinanza geografica: Marco Rambaldi, che anche un brand proprio, distribuito in importanti negozi multimarca e su piattaforme online di posizionamento altrettanto alto, è basato a Bologna, mentre la sede di Twinset è da sempre a Carpi. Forse ancora più importanti, nel legare Rambaldi e Twinset, sono valori comuni come la ricerca creativa e la sostenibilità. Il filato utilizzato da Rambaldi, 33 anni, una identità stilistica definita da maglieria e uncinetto, si chiama Treeblend e viene fatto produrre da Twinset riciclando gli scarti di lavorazione (i cascami) della propria tessitura, secondo un processo produttivo che guarda al risparmio energetico e alla riduzione di emissioni di CO2. Anche la realizzazione del capo avviene riducendo tempi e sprechi grazie a macchine per maglieria di ultima generazione, così come il lavaggio e l’asciugatura, che riescono a contenere l’uso di acqua e di energia elettrica.

«Lavorare un chilo di lana produce 7,5 chili di CO2 – sottolinea Varisco –. Siamo partiti da qui per cominciare a studiare come diminuire l’impatto, e abbiamo ideato Treeblend dando i cascami all’azienda Millefili che produce per noi il filato». La capsule di Marco Rambaldi per Twinset è formata da 12 capi in vari colori – abiti e maglie traforate e arricchite da ricami lievi, gonne corte e lunghe – che possono essere scomposti e abbinati a piacimento, pur mantenendo la loro riconoscibilità.«È la prima volta che il nostro brand viene associato a uno molto più grande – spiega Marco Rambaldi – e il fatto di avere il cuore nella maglieria e nell’uncinetto crea un’affinità con Twinset che spero porti lontano».

L’obiettivo di Twinset è passare dagli attuali 220 milioni di euro di fatturato a 300 in tre anni, arrivando a 105 monomarca in Italia e all’estero.