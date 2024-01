Twitch licenzia oltre 500 dipendenti

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Twitch, la piattaforma di streaming video dedicata principlmente al gaming, acquisita da Amazon dieci anni fa per quasi 1 miliardo di dollari, sta licenziando più di 500 dipendenti.

Dan Clancy, CEO di Twitch, in un’e-mail ai dipendenti ha affermato che, nonostante i tagli ai costi e la crescente efficienza, la piattaforma «è ancora significativamente più grande di quanto sia necessario date le dimensioni della nostra attività». «Da qualche tempo l’organizzazione è stata dimensionata in base a dove ci aspettiamo ottimisticamente che la nostra attività sarà tra 3 o più anni, non a dove siamo oggi», ha scritto Clancy.

Loading...

Amazon ha acquistato Twitch Interactive nel 2014 per 970 milioni di dollari mentre cercava un modo per prendere parte alla crescita del settore gaming.

Cosa è Twitch

Twitch è una rete online multicanale creata per una generazione di persone cresciute con i videogames e a cui piace guardare le performances dei migliori videogiocatori del mondo, così come molte persone guardano gli sport “fisici” professionistici.

Il mese scorso Twitch, con sede a San Francisco, ha dichiarato che si sarebbe ritirata dal mercato sudcoreano a causa delle costose tariffe di rete. Clancy affermò all’epoca che le tariffe di rete che la società pagava agli operatori Internet sudcoreani erano 10 volte superiori rispetto alla maggior parte di quelle degli altri mercati. Non ha però fornito numeri specifici a sostegno di tali affermazioni.