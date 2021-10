Twitch, online il codice sorgente e i ricavi degli streamer. In corso le verifiche

2' di lettura

Il codice sorgente di Twitch sembra essere stato divulgato da un hacker anonimo, compresi dati sui pagamenti degli streamer. L'autenticità dei dati, di questa nota piattaforma di streaming videoludico, è ancora in corso di verifica degli esperti. Ci vorrà qualche ora: si tratta di un torrent di 126 GB, caricato su 4chan. Nel post, su questa storica bacheca anonima, la comunità Twitch è chiamata un “disgustoso pozzo nero tossico”. L'azione sembra collegabile a un movimento di protesta che da tempo sta attraversando Twitch. Molti utenti, appartenenti a minoranze e comunità emarginate, chiedono che Twitch faccia di più contro l'hate speech. Il post di 4Chan dice infatti che l'obiettivo del leak è “favorire una maggiore disruption e concorrenza nello spazio del video streaming online”.

Cosa dice il post di 4chan

Vogliono insomma danneggiare fortemente Twitch – accusato di fatto di essere monopolista del fenomeno streaming videoludico - per aprire le porte a concorrenti.Il post di 4chan include del resto anche l’hashtag #DoBetterTwitch, originariamente creato dagli streamer emarginati per spingere Twitch a migliorare le misure di sicurezza sulla piattaforma e prevenire hate speech.Gli streamer hanno anche organizzato la campagna #ADayOffTwitch per protestare contro la piattaforma, ma il leak non è direttamente legato a questo gruppo di attivisti. Vari esperti italiani, contattati dal Sole24Ore, stanno ora verificando il contenuto. Per ora c'è Video Games Chronicle, giornale specializzato con una reputazione nel settore, a confermare l'autenticità dei dati riportando una fonte anonima interna a Twitch.Il pacchetto includerebbe, secondo la descrizione, in pratica tutto; vita, morte e miracoli di Twitch. Tre anni di dati sui pagamenti fatti ai creatori su Twitch. La totalità di Twitch.t

l codice sorgente per i client Twitch per cellulari, desktop e console per videogiochi. Codice relativo a SDK proprietari e servizi interni AWS utilizzati da Twitch. Ma c'è anche un concorrente di Steam prodotto da Amazon Game Studios e mai pubblicato prima, nome in codice Vapor.Tra l'altro: dati su altre proprietà di Twitch come IGDB e CurseForge; strumenti di sicurezza interna di Twitch. Alcuni utenti riferiscono anche la presenza di password di streamer.Non è finita. Questo leak è etichettato come “part one”: come a dire che altre cose potrebbe essere pubblicate. Video Games Chronicle che Twitch è consapevole della violazione.Twitch ha da anni policy, sempre più stringenti e severe, contro chi semina odio e molesta altri utenti. Evidentemente per alcuni non è sufficiente.Nell'attesa di conferme sull'autenticità dei dati, un consiglio comune in queste ore, da parte degli esperti che stanno seguendo la vicenda a livello internazionale, è cambiare la propria password di Twitch, abilitare l’autenticazione a due fattori sull'account e resettare la stream key