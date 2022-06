Twitter accoglie le richieste di Musk e apre il suo flusso dati al patron di Tesla

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Il consiglio di amministrazione di Twitter ha deciso di fornire a Elon Musk le informazioni sugli account “fake” che l’imprenditore patron di Tesla ha più volte detto di voler avere per poter procedere all’acquisizione della piattaforma social.

Infatti, secondo quanto raccolto dal Washington Post, Il Cda del social offrirà a Musk l’accesso al “firehose”, l’enorme flusso di dati che comprende oltre 500 milioni di tweet pubblicati ogni giorno, secondo una persona che ha familiarità con pensiero dell’azienda, che è intervenuta a condizione di anonimato al Washington Post per descrivere lo stato delle trattative.

La decisione del Cda di Twitter mira a porre fine a una situazione di stallo con il miliardario, che ha minacciato di ritirare il suo accordo da 44 miliardi di dollari per acquistare il socaial a meno che la società non fornisca l’accesso ai dati che secondo lui sono necessari per valutare il numero di utenti falsi sulla piattaforma.

Loading...

Le informazioni potrebbero essere fornite entro questa settimana, ha detto la persona informata dei fatti. Attualmente anche altre aziende, circa 24, hanno accesso al “firehose” del social, che comprende non solo una copia in tempo reale dei tweet, ma anche informazioni sui dispositivi da cui twittano gli utenti e informazioni sui loro account.

I manager di alto livello di Twitter sono comunque scettici sulla capacità di Musk di utilizzare il “firehose” per trovare informazioni precedentemente non rilevate: il flusso di dati è disponibile appunto da anni, a pagamento, per diverse aziende. Molti dei manager della società di microblogging, e anche diversi analisti e addetti ai lavori della Silicon Valley, affermano che Musk sta usando la richiesta sei dati come pretesto per uscire dall’accordo o per negoziare un prezzo più basso di quanto inizialmente offerto.

Il problema dei bot e degli account falsi esiste comunque fin quasi dalla nascita di Twitter, 16 anni fa. Per anni, l’azienda ha affermato che i bot e gli account di spam rappresentano meno del 5% degli utenti del servizio, un numero che l’azienda ha ricavato per mezzo di approfonditi controlli interni. Ma alcuni ricercatori estranei all’azienda ritengono che la percentuale sia in realtà molto più alta, forse anche il doppio o il triplo.