Twitter, account bloccati e follower persi. Problema tecnico o attacco hacker? Solo qualche settimana fa Twitter era stato oggetto di un attacco informatico imponente, grazie al quale i cybercriminali erano riusciti a prendere il controllo di account quali quelli di Barack Obama e Joe Biden

Mattinata amara per molti utenti Twitter, che al risveglio hanno dovuto fare i conti con account bloccati o perdita ingiustificata di follower. È successo tutto nella notte, ed è stato inspiegabile finché dall'account del supporto di Twitter non è arrivata una comunicazione ufficiale: «Stiamo constatando che alcuni account sono stati bloccati o limitati per errore e non perché hanno twittato su un argomento particolare. Stiamo lavorando per annullare questa operazione e riportare quegli account alla normalità».

Un errore tecnico, insomma, che è ancora in fase di risoluzione. Qualche ora dopo, dallo stesso profilo, Twitter ha dato ulteriori spiegazioni, parlando di parziale soluzione del problema: «Gli account che erano stati bloccati o limitati per errore sono stati ripristinati. Siamo spiacenti che sia successo». E poi l’invito a visitare la pagina del centro assistenza per gli utenti che riscontrassero ulteriori problemi. Successivamente, in un altro tweet, è stato spiegato che c'è un problema sui follower: «Abbiamo anche notato che alcuni account sono stati sospesi per errore e li abbiamo ripristinati. Ciò potrebbe aver influito sul conteggio dei follower per alcuni di voi e anche quelli dovrebbero essere risolti presto».

Tutto, insomma, dovrebbe rientrare. Ma l’aspetto dei follower potrebbe essere quello più complesso. Nella pagina dell'assistenza di Twitter, è scritto: «Se ritieni che il tuo account sia stato limitato per errore, puoi proporre una contestazione direttamente dalla tua app Twitter per iOS o Android o tramite la nostra pagina moduli. Devi presentare la contestazione solo una volta: dall'app o tramite il nostro modulo di supporto. Inoltre, hai la possibilità di annullare la contestazione proposta».

Adesso sarà interessante capire cosa è successo veramente. È giusto ricordare, infatti, che qualche settimana fa Twitter era stato oggetto di un attacco informatico imponente, grazie al quale i cybercriminali erano riusciti a prendere il controllo di account importantissimi (fra questi quelli di Biden e di Obama).

Per superare quell'attacco, Twitter fu costretta a bloccare tutti gli account verificati per qualche ora, creando un certo scompiglio. I problemi di stanotte sembrano differenti, ma nelle prossime ore potrebbero uscire nuovi dettagli.