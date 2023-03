Twitter adesso vale 20 miliardi. Valore dimezzato in cinque mesi

Ascolta la versione audio dell'articolo

Twitter non è più un’azienda quotata dallo scorso ottobre. Cioè da quando Elon Musk ha perfezionato la sua Opa, scucendo un assegno da circa 44 miliardi di dollari per diventare proprietario del social network con sede a San Francisco, delistando il titolo. Questo significa che Twitter non è più obbligata a fornire dettagli sulle sue finanze.

Eppure oggi, secondo lo stesso Musk, il valore della società sarebbe crollato a 20 miliardi. Una cifra emersa dall’offerta di stock grant ad alcuni dipendenti...