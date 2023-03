Twitter afflitto da bug e blackout: cosa sta succedendo al social nell’era Musk

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

Errori nel caricare immagini, nel cliccare sui link e anche strani comportamenti nei trend topic. Fino a interruzioni complete del servizio. Lunedì Twitter ha avuto grossi problemi tecnici ed è un evento che sta diventando sempre più frequente, a conferma che i licenziamenti di massa voluti dal nuovo proprietario, Elon Musk, stanno creando problemi alla piattaforma. Lo stesso Musk ha dichiarato che l’ultimo disservizio di Twitter di lunedì «ha dimostrato che è necessario riscrivere completamente alcuni dei software alla base della piattaforma».

I guasti e i disservizi



In particolare, le interruzioni e i problemi riscontrati lunedì da alcuni utenti sono stati causati da una modifica interna della piattaforma che ha creato disservizi, ha dichiarato l’azienda. Alcuni infatti hanno ricevuto un criptico messaggio di errore: «Il tuo piano Api attuale non include l’accesso a questo endpoint». Api si riferisce all’interfaccia di programmazione delle applicazioni della piattaforma. Il mese scorso Twitter ha dichiarato che avrebbe iniziato a far pagare l’accesso all’Api di livello base, che consente agli sviluppatori di analizzare alcuni dati interni, tra cui i tweet, per creare strumenti al pubblico.

Loading...

Il piano di Musk

Un’altra mossa voluta da Musk per aumentare i ricavi e che ha suscitato polemiche (come la spinta verso abbonamenti Twitter Blue). Ci sarebbe proprio questa novità alla base degli ultimi problemi. «Una piccola modifica dell’Api ha avuto enormi ripercussioni», ha dichiarato Musk in un tweet. Elon Musk, che ha acquistato Twitter in ottobre, ha dichiarato che il momento probabile per la nomina di una nuova persona che si occupi della gestione quotidiana della piattaforma di social media potrebbe essere verso la fine del 2023. Ha parlato a distanza al World Government Summit di Dubai. Musk ha già licenziato migliaia di dipendenti per ridurre i costi e continua con questa politica. Twitter ha meno di 2.000 dipendenti, rispetto ai 7.500 di ottobre, quando Musk ha assunto il controllo. Gli ultimi tagli hanno riguardato decine di ingegneri responsabili di mantenere il sito online.

La questione dei tagli del personale

Mesi fa ha dichiarato che Twitter era sull'orlo del fallimento e più di recente, grazie ai tagli, ha detto che è vicina al breakeven. La riduzione del personale del sito di social media è stata tuttavia imputata come principale causa dei disservizi negli ultimi mesi. Sebbene il sito continui a funzionare, alcuni dipendenti hanno aver cercato di colmare i vuoti lasciati dai colleghi licenziati, di qui l'aumento del rischio di problemi tecnici.Nel solo mese di febbraio, Twitter ha subito almeno quattro ampie interruzioni di servizio, rispetto alle nove di tutto il 2022, secondo NetBlocks, un’organizzazione che tiene traccia delle interruzioni di Internet.

Cosa accadrà nei prossimi giorni

Ciò suggerisce che la frequenza dei disservizi è in aumento, secondo NetBlocks. Al tempo stesso i bug che hanno reso Twitter meno utilizzabile - impedendo alle persone di pubblicare tweet, ad esempio – diventano sempre più marcati, secondo i ricercatori e gli utenti.Ci sono anomalie che impediscono a certi utenti, per un periodo, di twittare o che fanno calare di colpo i like e i follower. Altre stranezze riguardano i trend topic, che a volte mostrano vecchi contenuti e che sembrano cambiare all'impazzata, senza motivo.«In passato si verificavano guasti di piccola entità, ma ora Twitter è completamente fuori uso in alcune regioni del mondo», ha dichiarato al New york times Saagar Jha, un ingegnere di Twitter che ha lasciato l’azienda a maggio. «Quando si rompono cose importanti, le persone che conoscevano i sistemi non ci sono più per ripararle», ha aggiunto.Il rischio di problemi è stato aumentato anche dalle modifiche apportate ai sistemi interni, per volere di Musk e per introdurre nuovi servizi e offerte.