Twitter blocca account ambasciata cinese in Usa dopo commenti su uiguri L’account della rappresentanza diplomatica cinese aveva pubblicato un post affermando che le donne di etnia uigura non erano più “macchine per bambini”, citando uno studio del quotidiano statale China Daily. Il tweet fu rimosso da Twitter e sostituito da un'etichetta relativa alla sua indisponibilità

Twitter ha bloccato l'account dell'ambasciata cinese negli Stati Uniti per un post che difendeva le politiche di Pechino nello Xinjiang, che secondo la piattaforma social violava le sue politiche contro la “disumanizzazione”.

Nei giorni scorsi, l'account della rappresentanza diplomatica (@ChineseEmbinUS) aveva pubblicato un post affermando che le donne di etnia uigura non erano più “macchine per bambini”, citando uno studio del quotidiano statale China Daily. Il tweet fu rimosso dalla compagnia californiana e sostituito da un'etichetta relativa alla sua indisponibilità.

No comment dall’ambasciata cinese

L'ambasciata cinese negli Usa, che non ha ancora commentato la vicenda, non ha pubblicato nuovi tweet dal gennaio 9. La sospensione del suo account è maturata a pochi giorni da quella decisa contro l'ex presidente americano Donald Trump, che contava 88 milioni di follower, citando il rischio di violenza dopo che i suoi sostenitori aveva preso d'assalto il Campidoglio. Twitter aveva bloccato l'account di Trump, chiedendo la cancellazione di alcuni tweet, prima di ripristinarlo e poi rimuoverlo del tutto dopo che l'ex presidente aveva violato nuovamente le politiche della piattaforma

