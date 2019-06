Twitter, bollino anti fake news e contenuti offensivi. Trump rischia lo stop Il social media indicherà agli utenti con un'etichetta il contenuto dei testi che violano le regole del sito, violenti, offensivi o palesemente falsi dal nostro corrispondente Riccardo Barlaam

NEW YORK - Twitter mette un freno ai “Trumpstorm”, i tweet del presidente americano fuori dalle righe. E forse anche a Matteo Salvini che del presidente tycoon sui social è quello che più ne segue la scia a livello di popolarità. Il sito di microblogging ha introdotto delle modifiche e cambiato le regole d'ingaggio per evitare le campagne che violano le sue condizioni d'uso, come i testi che istigano alla violenza o al razzismo ad esempio, dei profili pubblici più popolari. Nel mirino ci sono i tweet scritti da politici o da funzionari governativi, il cui account sia verificato, che hanno oltre 100mila follower.

L'etichetta del tweet

Quando un testo di tweet in un profilo pubblico popolare violerà le regole del social media, salterà fuori una sorta di etichetta con cui verrà coperto per intero il testo “incriminato”. L'utente viene avvertito da Twitter della violazione delle sue norme d'uso. L'etichetta apparirà nella home-timeline dell'utente che segue quel determinato politico o funzionario pubblico e in altre aree del sito come nel search.

Censura o avvertimento

Anche Trump quindi potrebbe essere colpito dalla “censura” del sito di microblogging, nel caso in cui, come accade a volte, le sue esternazioni nella rete siano fuori dalle righe, offensive o lesive della dignità di una persona. Si tratterà in realtà non di una vera censura, ma piuttosto di un avvertimento: l'utente potrà sempre leggere il tweet incriminato, ma per farlo dovrà cliccare sull'avviso. Nel caso di un testo fuori regola, inoltre, il sito di microblogging in automatico, utilizzando i suoi algoritmi, darà meno popolarità a quei tweet discutibili, in modo che siano visti da meno persone. La nuova regolamentazione di Twitter non è retroattiva, ma entra in vigore con effetto immediato.