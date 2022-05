Twitter, gli investitori fanno causa a Musk: «Ha manipolato il mercato»

Ascolta la versione audio dell'articolo

Alcuni investitori di Twitter fanno causa a Elon Musk per il ritardo nella comunicazione alla Sec della sua quota in Twitter prima che presentasse la sua offerta per la società che cinguetta.

Gli investitori accusano Musk di aver risparmiato 156 milioni di dollari non comunicando tempestivamente di aver superato la soglia del 5% di Twitter entro il 14 marzo. Il patron di Tesla ha comunicato solo agli inizi di aprile di avere il 9,2% della società. «Ritardando la comunicazione Musk ha manipolato il mercato e acquistato titoli Twitter a un prezzo artificialmente basso», si legge nell’azione legale.

Né Musk né il suo avvocato hanno replicato. Anche Twitter ha rifiutato di commentare.

Gli investitori hanno affermato che il recente calo delle azioni di Tesla ha messo in «grave pericolo» la capacità di Musk di finanziare l’acquisizione di Twitter, dal momento che ha impegnato le sue azioni come garanzia per assicurare i prestiti di cui ha bisogno per acquistare la società.



Giovedì pomeriggio le azioni di Tesla erano scambiate a circa 700 dollari, in crescita giornaliera del 6% ma in netto calo rispetto ai 1.000 dollari di inizio aprile.

La tempistica con cui Musk ha reso nota la sua partecipazione ha già innescato un’indagine da parte della Securities and Exchange Commission (SEC), la Consob statunitense. La SEC richiede a qualsiasi investitore che acquisti una quota superiore al 5% in una società di rivelare le proprie partecipazioni entro 10 giorni dal superamento della soglia.