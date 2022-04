Twitter, dal cda no a Musk. Apollo entra nella mischia

Ascolta la versione audio dell'articolo

I dubbi potrebbero essere fugati il prossimo 28 aprile. Quel giorno, in occasione della trimestrale della società, il cda di Twitter potrebbe respingere formalmente l’offerta di Elon Musk. D’altronde la posizione del board sembra chiara ormai da giorni. La mossa di mister Tesla non è stata di quelle gradite, ai piani alti di Market Street, dove hanno deciso addirittura di adottare una poison pill per difendersi dall’Opa. Ma una posizione ufficiale non è ancora stata presa, e la proposta da 43 miliardi...