Valore di X (Twitter) crolla di oltre il 50% da quando è stato acquistato da Elon Musk

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

X (il social network che fino a qualche mese fa si chiamava Twitter) vale meno della metà di quanto Elon Musk l’ha pagata un anno fa. La conferma arriva da alcuni numeri forniti da una fonte all’agenzia Bloomberg. Numeri che testimoniano il crollo del valore di “Twitter” nell’ultimo anno, e cioè da quando Elon Musk è al timone.

Più nel dettaglio, le unità di azioni vincolate assegnate ai dipendenti valutano l’azienda, oggi, 19 miliardi di dollari, ovvero 45 dollari per azione, secondo la fonte. Un anno fa, Musk ha acquistato Twitter per 44 miliardi di dollari, dopo una trattativa fiume durata circa 6 mesi (l’accordo era stato raggiunto ad aprile, ma successivamente Musk ha provato - senza riuscirci - a tirarsi indietro tirando in ballo il numero di bot che affollerebbe la piattaforma).

Loading...

Chip, escalation USA-Cina. Quale ruolo per l’UE?

Giova ricordare che dopo l’acquisizione di mister Tesla, la maggior parte del personale di Twitter è stata licenziata o si è dimessa. Musk ha rinominato l’azienda X, ha cambiato alcune regole sui contenuti e da allora ha perso più della metà delle entrate pubblicitarie.

Da quando c’è Musk al timone, iinoltre, molti inserzionisti hanno ridotto la loro spesa sulla piattaforma. Un’emorragia che lo stesso Ceo ha più volte lamentato, cercando nuovi equilibri con la spinta del programma di abbonamento “Twitter Blue” (oggi X Premium). Un tentativo, quest’ultimo, a quanto pare di scarso successo. Tanto che l’agenzia Bloomberg stima che gli incassi di “Blue” potrebbero pesare sulle entrate complessive di X per l’1%. Una disfatta, per un piano da 8 dollari al mese (11 se sottoscritto da smartphone) che concede agli utenti l’inarrivabile “spunta blu” e tutta una serie di servizi non previsti per gli account non abbonati (compresa la possibilità di mantenere la doppia autenticazione via sms, ora preclusa agli altri).