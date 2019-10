Twitter crolla a Wall Street. Deludono i conti del trimestre Twitter ha registrato il calo maggiore da oltre un anno dopo aver comunicato risultati trimestrali molto inferiori alle stime del mercato e avere ammesso che i problemi di privacy inerenti il business della pubblicità continueranno a pesare sulle sue prestazioni

Foto Ap

A Wall Street crollo del titolo di Twitter, che perde oltre il 19% sotto il peso dei deludenti conti del terzo trimestre. Vola invece Tesla, che guadagna oltre il 14% (dopo avere toccato un incremento del 20%) trainata dagli utili in crescita e dall'annuncio che la fabbrica di auto elettriche di Shangai è pronta per far partire la produzione. Bene anche Microsoft che sale dell’1,45% dopo una trimestrale migliore delle attese.

Twitter ha registrato il calo maggiore da oltre un anno dopo aver comunicato risultati trimestrali molto inferiori alle stime del mercato e avere ammesso che i problemi di privacy inerenti il business della pubblicità continueranno a pesare sulle sue prestazioni.



Le vendite nel terzo trimestre sono aumentate dell'8,6% a 823,7 milioni di dollari, ben al di sotto degli 876 milioni attesi. Le vendite nel periodo che termina a dicembre saranno comprese tra 940 e 1,01 miliardi di dollari, ha anticipato giovedì la società con sede a San Francisco. Gli analisti hanno previsto 1,06 miliardi.



Ned Segal, il chief financial officer, ha spiegato in una teleconferenza che Twitter aveva precedentemente raccolto informazioni che non avrebbe dovuto raccogliere dai dispositivi dei frequentatori del sito e dell’app e che le aveva utilizzate a fini pubblicitari. In più Twitter ha anche condiviso con gli inserzionisti dati personali non contemplati ai fini della sola misurazione. Da quando ha interrotto questa modalità all'inizio di agosto, la rimozione di tali dati ha danneggiato l'attività dell'azienda. Twitter si è riferita al problema come «bug». L'impatto sull'attività di Twitter probabilmente colpirà i risultati nel 2020, ha aggiunto Segal.



La crescita degli utenti, d'altra parte, ha fornito una nota positiva per Twitter. La società guidata dal ceo Jack Dorsey ha aggiunto 6 milioni di nuovi utenti attivi giornalieri ai 145 milioni su cui già poteva contare nel terzo trimestre, un aumento del 17% rispetto all'anno precedente e un aumento del 4% rispetto al trimestre precedente.