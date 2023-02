Twitter, Elon Musk: «Fine 2023 buon momento per trovare un nuovo ceo»

Ascolta la versione audio dell'articolo

Elon Musk ha dichiarato di voler trovare il suo successore come ceo di Twitter verso la fine del 2023. Il magnate americano, intervenendo in un collegamento video da remoto al World Government Summit di Dubai, ha affermato di dover stabilizzare finanziariamente la piattaforma di social media prima di passare le redini a un nuovo leader. «Penso di dover stabilizzare l’organizzazione e assicurarmi che sia finanziariamente sana e che la road map dei prodotti sia chiaramente definita», ha detto Musk. «Credo che verso la fine di quest’anno dovrebbe essere un buon momento per trovare qualcun altro che gestisca l’azienda, perché penso che dovrebbe essere in condizioni stabili verso la fine di quest’anno».

Mr. Tesla è stato intervistato virtualmente da Mohammad Abdullah Al Gergawi, ministro degli Affari di gabinetto degli Emirati Arabi e presidente del summit. Musk ha anche parlato in generale della sua visione di Twitter e dei suoi sforzi per liberare la piattaforma dalla disinformazione. Ha detto di volere che Twitter sia una fonte di verità e ha incoraggiato le aziende, gli altri ceo e i ministri a parlare in modo autentico, anche se questo comporta degli attacchi. «Avere delle critiche va bene», ha detto. «Non è poi così male. Io vengo costantemente attaccato su Twitter. Non mi dispiace».

Alla domanda su se abbia limitato l’uso dei social media da parte dei suoi figli, Musk ha risposto: «Non ho cercato di limitare i social media ai miei figli, ma potrebbe essere stato un errore». In ottobre Musk ha conquistato Twitter con un’operazione da 44 miliardi di dollari. Secondo Bloomberg, il magnate è il secondo uomo più ricco del mondo con un patrimonio personale di 187 miliardi di dollari. «Twitter è ancora una specie di start up al contrario», ha detto Musk. C’è molto lavoro da fare per portare Twitter in una «posizione stabile».