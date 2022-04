Twitter: Elon Musk lancia opa da 43 miliardi di dollari

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Elon Musk ha fatto la sua offerta «migliore e definitiva» per acquistare Twitter, dicendo che la società ha un potenziale straordinario che cercherà di sbloccare. L’uomo più ricco del mondo ha lanciato un’opa sulle azioni che ancora non possiede a 54,20 dollari per azione in contanti, il che rappresenta un premio del 54% rispetto al prezzo di chiusura del 28 gennaio e una valorizzazione di circa 43 miliardi di dollari. Musk ha annunciato l’offerta con un filing alla Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti.

Il 4 aprile il miliardario, che è ceo e controlla anche Tesla, aveva rivelato per la prima volta di detenere una quota di circa il 9% ed ha lanciato idee e proposte di cambiamento pr il social. La società gli ha offerto un posto nel consiglio dopo l’annuncio della sua partecipazione, che lo ha reso il maggiore azionista individuale ma Musk aveva deciso di non accettare la proposta.

Loading...

Loading...

La scelta è stata interpretata da subito come segnale della volontà di tenersi le mani libere in vista di una operazione di mercato che non ha tardato ad arrivare. "Twitter ha un potenziale straordinario - ha detto Musk - Lo farò emergere," In premercato a Wall Street le azioni Twitter superano i 51 dollari per azione con un rialzo del 12-13% e gli stessi future di Wall Street sono in rialzo.

"Ho investito in Twitter perché credo nel suo potenziale per essere la piattaforma per la libertà di espressione a livello globale e credo che la libertà di espressione sia un imperativo sociale per una democrazia che funzioni - ha scritto Elon Musk - Da quando ho fatto il mio investimento però ho capito che l'azienda non potrà prosperare né servire questo imperateivo sociale nella sua forma attuale. Twitter ha bisogno di essere trasformata in una private company". Musk ha inoltre scritto che la sua offerta è la migliore e definitiva e che se non accettata lo porterà a "riconsiderare la sua posizione come azionista".