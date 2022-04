Twitter, Elon Musk prepara l’Opa ostile: pronti 46,5 miliardi di dollari

Ascolta la versione audio dell'articolo

Elon Musk, l’uomo più ricco del mondo, valuta il lancio di un’opa su Twitter. Il patron di Tesla si è assicurato da diverse banche impegni per 46,5 milioni di dollari per finanziare l’operazione a un prezzo di 54,20 dollari per azione. È quanto emerge dalla comunicazioni alla Sec.

Musk prepara l’Opa ostile su Twitter

Dai documenti consegnati alla Sec, la Consob statunitense, emerge che l’amministratore delegato di Tesla ha pronti 46,5 miliardi di dollari per finanziare la scalata, grazie a 25,5 miliardi di dollari garantiti in prestito da Morgan Stanley e altre banche e a 21 miliardi di dollari che fornirebbe personalmente.

La scorsa settimana, Musk ha offerto 54,20 dollari ad azione, ovvero circa 43 miliardi di dollari, per l’acquisto di Twitter. La società non ha ancora risposto ufficialmente a Musk.

Il Cda blinda Twitter

Il Cda, però, lo scorso venerdì, ha deciso di blindare Twitter con la «poison pill», opzione che prevede che gli azionisti possano acquistare azioni aggiuntive a un prezzo di favore nel momento in cui qualcuno acquisisce (o prova ad acquisire) il controllo di più del 15% del pacchetto azionario, rendendo quindi più difficile (e onerosa) l’operazione per Musk.