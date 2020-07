Twitter, hacker violano gli account di Biden, Musk, Buffett e Gates per orchestrare un furto con bitcoin

Hacker efficaci ma amatoriali

Unico sollievo, almeno questa volta, è secondo funzionari dell'intelligence il fatto che probabili responsabili dell'attacco sarebbero un individuo o individui. Non invece forze statali o parastatali impegnate in forme di ciber-assalti per seminare caos come in passato la Corea del Nord, la Russia, l'Iran o la Cina. “Efficace ma amatoriale”, ha definito l'operazione uno degli esperti parlando al New York Times. Alcuni osservatori hanno constatato, tra l'altro, che i messaggi erano praticamente identici e quindi, una volta identificati, più agevoli da intercettare. E che il ricorso a Bitcoin appare segno che gli artefici non avevano a disposizione metodi più sofisticati per riciclare il denaro. Visto il rilievo degli account violati, inoltre, l'assenza di tentativi di inviare messaggi politici o di compromettere mercati o infrastrutture ha contribuito alla valutazione di attori non-statali.

L’allarme dell’Fbi

L'Fbi, da parte sua, ha lanciato un allarme rivolto al pubblico a non cadere preda di simili raggiri, catalogando l'episodio come una “truffa sulle criptovalute”. Lo scandalo di chiedere donazioni a nome di personaggi noti con la promessa di raddoppiare o anche triplicare la cifra esiste in realtà da tempo su Twitter. E' però la prima volta che, per perpetrarlo con efficacia, sono stati gravemente compromessi account in tutto e per tutto autentici.