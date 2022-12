Twitter, l’ultima riforma di Musk? Non pagare affitti e liquidazioni

Via anche il suo avvocato

Ha anche cambiato ancora una volta la squadra legale, emarginando persino il suo avvocato personale, Alex Spiro, colpevole di aver difeso un dirigente dell’ufficio legale di Twitter ora cacciato. Al loro posto Musk ha al momento chiamato personale preso in prestito da un'altra sua azienda, SpaceX.

Musk non ride per i fischi

Nel weekend e' poi salito, dietro invito, sul palco dello show del comico Dave Chappelle a San Francisco, subissato però dai fischi della platea. Sul palco stando ai presenti hja fatto poco più che scena muta. In seguito per tutta risposta, anzichè affidarsi all’umorismo, ha poi scelto un assalto al rumoroso dissenso via Twitter.

Minacce ai dipendenti

Scalpore ha destato un’altra sua iniziativa. L'autoproclamato “assolutista della libera espressione” ha minacciato via messaggi interni i dipendenti che esprimano opinioni ritenute dannose per la sua azienda e chiunque faccia trapelare indiscrezioni, perché violerebbe requisiti di non disclosure. Tutto ciò dopo aver riammesso su Twitter, nel suo nuovo clima di deregulation, account sospesi in passato per violazioni di regole contro la promozione di odio, violenza e disinformazione.

I Twitter Files

Un'altra delle sue più fresche uscite clamorose fa discutere: con promesse di rivelazioni scioccanti, intese a screditare la passata gestione di Twitter e a promuovere la sua leadership, Musk sta dando alle stampe i cosiddetti Twitter Files, carteggi e scambi di messaggi parte del dibattito interno tra dipendenti sulle complesse scelte di moderazione del content. A suo avviso il dossier dovrebbe portare alla luce casi eclatanti di censure ai danni di voci radicali e conservatrici, ma finora, nelle analisi della grande maggioranza degli stessi giornalisti e commentatori che hanno ricevuto in prima battuta i documenti, mostrano assai poco e appaiono relativamente innocui. Polemiche intense sono invece scoppiate perché Musk, nel rivelare i file, ha anche esposto identità e indirizzi di ex dipendenti coinvolti nelle discussioni sulla gestione del content, diventati subito vittime di gravi minacce da parte di estremisti di destra. Come se non bastasse, in un suo recente tweet Musk ha infine aggredito l'epidemiologo Anthony Fauci, noto per le misire sanitarie per combattere il Covid, affermando “Il mio pronome è Perseguire/Fauci”. La Casa Bianca non si è trattenuta davanti all’esternazione: ha apostrofato le parole di Musk con un aggettivo esplicito, “disgustose”.