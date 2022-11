Twitter: lanciato servizio abbonamento, 8 dollari al mese per spunta blu

Ascolta la versione audio dell'articolo

1' di lettura

Twitter ha lanciato un servizio di abbonamento per 8 dollari al mese che include un segno di spunta blu ora assegnato agli account verificati.

In un aggiornamento per i dispositivi Apple iOS, Twitter ha affermato che gli utenti che si iscrivono ora possono ricevere il segno di spunta blu accanto ai loro nomi «proprio come le celebrità, le aziende e i politici che già segui».

Loading...

La modifica rappresenta la fine dell’attuale sistema di verifica di Twitter, lanciato nel 2009. Gli esperti hanno sollevato gravi preoccupazioni sul rovesciamento del sistema di verifica della piattaforma che, sebbene non perfetto, ha aiutato i 238 milioni di utenti giornalieri di twitter a determinare se gli account da cui stavano ricevendo informazioni fossero autentici.