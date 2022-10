Twitter-Musk: accordo entro tre giorni o processo. Ma lui rassicura

Ascolta la versione audio dell'articolo

Sono ore decisive per il futuro di Twitter. Dopo la marcia indietro (l’ennesima) di Elon Musk, con la quale ha deciso di rispettare l’accordo siglato in primavera per l’acquisto del social network a 44 miliardi di dollari (54,20 dollari per azione), c’è un ultimatum molto preciso affinché questa vicenda non finisca in tribunale. Ed è stato fissato dal giudice Kathaleen McCormick, della Corte del Delaware, per il prossimo 28 ottobre. Entro venerdì alle 17 di New York (le 23 in Italia), dunque, la ...