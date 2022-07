Twitter-Musk: è già l’ora della resa dei conti

Ascolta la versione audio dell'articolo

Appena un mese fa, probabilmente, non ci avrebbe scommesso nessuno. E invece per Elon Musk e Twitter è già tempo di tribunali, con la prima udienza del processo in programma presso la Court of Chancery del Delaware. Mentre il giudice che si occuperà della controversia è Kathaleen McCormick, una che si porta dietro la nomea non troppo clemente nei confronti di chi punta a non rispettare gli accordi precedentemente raggiunti.

Un problema in più per Musk, insomma, che arriva a questo scontro legale con...