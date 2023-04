Twitter, Musk minaccia di citare in giudizio Microsoft per utilizzo non autorizzato di dati

Ascolta la versione audio dell'articolo

Il proprietario di Twitter Elon Musk ha minacciato di citare in giudizio Microsoft Corp. accusando il gigante della tecnologia e dell'informatica di utilizzare i dati della sua società di social media senza autorizzazione. “Si sono allenati illegalmente usando i dati di Twitter. Tempo di querela”, ha detto il multimiliardario in un tweet.

Musk, intenzionato a cambiare la politica dell’azienda per addebitare alle aziende l’accesso al suo flusso di dati, e danneggiato dal piano di Microsoft di rimuovere Twitter dalla propria piattaforma pubblicitaria aziendale, non ha fornito ulteriori dettagli a sostegno del suo annuncio. Microsoft, allo stesso modo, non ha replicato alla presa di posizione dell’imprenditore.

La guerra Microsoft-Twitter

Microsoft Corp. ha da poco annunciato che i suoi strumenti di pianificazione e programmazione dei social media per gli inserzionisti non supporteranno più Twitter, dopo che il social network di proprietà di Musk ha iniziato a far pagare per l’accesso alla sua interfaccia di programmazione.

Il servizio Smart Campaigns di Microsoft aiuta gli inserzionisti a gestire le campagne sui social media su servizi come Facebook, Instagram e LinkedIn. A partire dal 25 aprile, gli utenti del prodotto non saranno in grado di fare cose come creare tweet e bozze, o vedere tweet e coinvolgimento passati.

Microsoftw Corp. è il più grande investitore in OpenAI, il laboratorio di ricerca sull’intelligenza artificiale che Musk ha co-fondato prima di litigare con il team e andarsene nel 2018. Musk sta ora fondando il suo sforzo di intelligenza artificiale rivale.