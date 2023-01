Twitter, rischio sicurezza sui 235 milioni di indirizzi e-mail hackerati

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Ancora un (vecchio) grattacapo per Elon Musk, i cui primi due mesi a capo di Twitter sono stati a dir poco caotici. L’hackeraggio di e-mail personali collegate a 235 milioni di account avvenuto prima che il miliardario assumesse il controllo di Twitter, torna a destare preoccupazioni. Secondo il ricercatore di sicurezza israeliano Alon Gal, infatti, le e-mail violate tempo fa hanno reso gli account vulnerabili se gli utenti hanno utilizzato il sito in forma anonima per criticare, per esempio, governi oppressivi.



Il pericolo

Gal, che è cofondatore e chief technology officer della società di cybersecurity Hudson Rock, ha scritto in un post su LinkedIn questa settimana che la fuga di notizie «porterà purtroppo a un gran numero di hacking, phishing mirato e doxxing».

Loading...

Anche se le password degli account non sono trapelate, gli hacker malintenzionati potrebbero utilizzare gli indirizzi e-mail per cercare di resettare le password delle persone o indovinarle se sono comunemente utilizzate o riutilizzate con altri account. Questo è un rischio soprattutto se gli account non sono protetti dall’autenticazione a due fattori, che aggiunge un secondo livello di sicurezza agli account protetti da password facendo inserire agli utenti per accedere un codice generato automaticamente.

Le precauzioni

Secondo gli esperti, le persone che utilizzano Twitter in modo anonimo dovrebbero avere un indirizzo e-mail dedicato a Twitter che non riveli la loro identità e che venga utilizzato esclusivamente per Twitter. La notizia della violazione potrebbe mettere l’azienda nei guai con la Federal trade commission (Ftc).

Nel 2011 l’azienda di San Francisco ha firmato con l’Ftc un accordo di consenso che le imponeva di colmare le gravi lacune nella sicurezza dei dati. Lo scorso maggio, alcuni mesi prima dell’acquisizione da parte di Musk, Twitter ha pagato una sanzione di 150 milioni di dollari per aver violato l’accordo.