Twitter, Musk: «Se il datore di lavoro vi punisce per un tweet, vi pago l’avvocato»

Elon Musk ha dichiarato che la sua piattaforma di social media X finanzierà le spese legali di coloro che sono stati trattati ingiustamente dai datori di lavoro a causa di un post o di un like sul sito precedentemente noto come Twitter. «Se siete stati trattati ingiustamente dal vostro datore di lavoro a causa di un post o di un like su questa piattaforma, finanzieremo le vostre spese legali», ha dichiarato il tycoon in un post su X, aggiungendo che non ci saranno limiti al finanziamento delle spese. Alla fine del mese scorso, Musk ha dichiarato che gli utenti mensili di X hanno raggiunto un «nuovo massimo» e ha condiviso un grafico che mostrava l’ultimo conteggio di oltre 540 milioni.

Le cifre sono arrivate mentre l’azienda sta affrontando cambiamenti organizzativi e sta cercando di incrementare le entrate pubblicitarie in calo. È stato anche l’ultimo di una serie di commenti da parte dei dirigenti di X che hanno dichiarato una forte trazione nell’utilizzo, dopo che Meta Platforms ha lanciato una piattaforma diretta concorrente chiamata Threads il 5 luglio. Dopo 17 anni con l’iconico logo dell’uccello blu che simboleggiava la trasmissione di idee al mondo, il miliardario Musk ha ribattezzato Twitter con il nome di X e ha svelato un nuovo logo a luglio, concentrandosi sulla creazione di una «app per tutto». A luglio Musk aveva dichiarato che il flusso di cassa della piattaforma rimane negativo a causa di un calo di quasi il 50% delle entrate pubblicitarie e di un pesante carico di debiti. La ripresa delle entrate pubblicitarie prevista a giugno non si è concretizzata.