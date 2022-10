Twitter, Musk silura il cda: ora è solo al comando

Ascolta la versione audio dell'articolo

Elon Musk ha fretta. Fretta di fare di Twitter qualcosa di diverso, e magari - perché no - redditizio. Da quando l’uomo più ricco del mondo è diventato padrone del social network, sta spingendo sul piede dell’acceleratore. Anche proponendo sondaggi, proprio su Twitter, per capire come verrebbero digerite dagli utenti alcune modifiche. Intanto, però, è diventato l’uomo solo al comando. Come emerso dai documenti depositati alla Sec, infatti, il cda del social è stato azzerato, e Elon Musk è ora amministratore...