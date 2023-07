Twitter, Musk spiega perché si è sbarazzato del logo: X sarà la «app del tutto»

Ascolta la versione audio dell'articolo

Da una piattaforma di microblogging a una «app per tutto». Il patron di Twitter e Tesla Elon Musk ha spiegato che la sua ultima mossa a sorpresa, la rimozione del celebre logo con l’uccellino blu, rientra in una strategia più estesa: trasformare il social network in una piattaforma più ampia per le comunicazioni e le transazioni finanziarie, obiettivo descritto come «l’app per tutto».



«Non si tratta semplicemente di un’azienda che si rinomina», ha detto Musk a proposito della scelta di rimuovere e sostituire la celebra insegna di Twitter. Lo stesso nome del gruppo, ha detti, «aveva senso quando si trattava solo di messaggi di 140 caratteri che andavano avanti e indietro, come gli uccelli che twittano».

La «app X» come strumento di servizi fintech

La cosiddetta «app X» immaginata dal miliardario collegherà l’infrastruttura di base di Twitter con x.com, un indirizzo web che ora funziona come servizio di routing per Twitter. Il concetto di fondo è quello di un’applicazione che sommi comunicazione, multimedia e «la capacità di condurre il tuo intero mondo finanziario». Nei messaggi pubblicati a sostegno della revisione di Musk, l’amministratrice delegata Linda Yaccarino ha affermato che X includerà funzioni fintech come i pagamenti e le operazioni bancarie.

Sbarcata da poco in azienda, Yaccarino ha il compito di ripristinare la fiducia di inserzionisti e utenti dopo una serie di cambiamenti tranchant e - in apparenza - arbitrari effettuati da Musk. Le entrate pubblicitarie di Twitter si sono dimezzate, ha scritto di recente Musk, e la più grande rivale Meta Platforms Inc. questo mese ha lanciato un concorrente diretto con la sua app Threads. La trasformazione di Twitter in X ha riattirato l’attenzione sul prodotto.