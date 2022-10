Twitter, Musk voleva lo sconto. Ora il salasso lo pagano le banche

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Quando a luglio, dopo settimane di frizioni, Elon Musk ha ufficializzato di voler interrompere l’operazione di acquisto di Twitter, fra le ipotesi più gettonate balzò quella della strategia per abbassare il prezzo dell’operazione. In un contesto globale difficile, col mercato orso che imperversava su Wall Street, l’idea che il Ceo di Tesla si fosse accorto di aver spinto troppo in là la cifra dell’Opa, sembrava plausibile. E a quanto pare, così è stato fino all’ultimo.

La trattativa andata male

Dalle ricostruzioni di questi...