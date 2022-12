Twitter, s’indaga su uffici dormitorio. Su Tesla adesso pesa il debito rischioso

Ascolta la versione audio dell'articolo

Non dev’essere un momento facile per Elon Musk. Il crollo del titolo di Tesla nel 2022 gli è costato il titolo di persona più ricca del mondo. Ora, secondo la classifica di Forbes, che si aggiorna in tempo reale, in testa c’è Bernard Arnault (insieme alla sua famiglia), fondatore, presidente e amministratore delegato del gruppo del lusso LVMH, con un patrimonio di 185,1 miliardi di dollari, stabile rispetto a un mese fa. Musk, invece, nell’ultimo mese ha perso 4,6 miliardi di dollari e ora ha un patrimonio di 184,6 miliardi di dollari. Il titolo di Tesla, società di cui Musk detiene circa il 25% di azioni e opzioni, perde oggi il 2,9% e cede oltre il 50% dall’inizio dell’anno.

Al momento Twitter non porta bene al suo proprietario, Elon Musk. Negli Stati Uniti, infatti, da un lato le autorità indagano sui dormitori in sede non autorizzati, dall’altro le banche finanziatrici dell’eccentrico miliardario americano penserebbero a prestiti a margine di Tesla per tagliare il debito rischioso dello stesso Twitter. Ma andiamo con ordine.

I dormitori in sede a San Francisco

Le autorità di San Francisco indagano su Twitter dopo che alcune stanze della sede della società che “cinguetta” sono state trasformate in dormitori senza alcun permesso. Secondo quanto riportato da Forbes citando alcuni dipendenti, in diversi uffici sono stati messi letti - in alcuni casi 8 - e tende che sembrano rispondere alla richiesta di “lavoro duro e ad alta intensità” di cui Elon Musk ha parlato per la sua Twitter 2.0.

Alcuni dipendenti, mette in evidenza il San Francisco Chronicle, hanno denunciato alle autorità le modifiche avvenute senza che nessuna richiesta di adibire parte dell’edificio a uso residenziale sia stata avanzata. Il dipartimento di San Francisco, che si occupa dell’ispezione dei palazzi, intende ispezionare la sede di Twitter dopo le denunce.



I rumors sui prestiti di Tesla

Secondo alcuni rumors, le banche che finanziano Elon Musk starebbero valutando la possibilità di concedere al miliardario nuovi prestiti a margine sostenuti da azioni Tesla Inc. Questo per sostituire parte del debito ad alto interesse che il tycoon ha accumulato per l’acquisto di Twitter Inc.