Twitter non paga l’affitto da quando è arrivato Musk: il proprietario fa causa

Twitter non ha pagato l’affitto della sua sede a San Francisco da quando Elon Musk ne ha assunto la guida e il proprietario dell’edificio fa causa alla società che cinguetta. Secondo indiscrezioni riportate dal New York Post, Twitter ha 136.260 dollari di affitto non pagato. Lo stop al pagamento dell’affitto sarebbe legato alle misure di taglio costi avviate da Musk, che ha ridotto il personale della società e ridimensionato quello per la sicurezza e la pulizia negli uffici di San Francisco e New York. Ai dipendenti è stato anche chiesto di ritardare direttamente i pagamenti ai venditori.