Twitter, la nuova Ceo lavora per riportare la pubblicità sulla piattaforma

La nuova amministratrice delegata di Twitter, Linda Yaccarino, sta lavorando per riportare le inserzioni pubblicitarie sulla piattaforma di micro-blogging, riparando alla fuga degli inserzionisti scattata con l’acquisizione da 44 miliardi di dollari del patron di Tesla Elon Musk. Il piano include l’introduzione di un servizio di «video ads», pubblicità video, la ricerca di più celebrità nella veste di testimonial e l’aumento dell’organico.

L’obiettivo: rilanciare l’immagine del social

L’ambizione di Yaccarino, scrive il Financial Times, è di rilanciare l’immagine del social network con nomi di alto profilo, favorendo sponsorizzazioni e accordi con marchi che ne aumentino gli introiti pubblicitari. È sempre il Financial Times a riferire che Yaccarino ha parlato di un «duro lavoro» per riconquistare la fiducia persa nella piattaforma, tamponando l’emorragia di inserzionisti che si è registrata negli ultimi mesi.

L’avvento di Musk ha cambiato pelle alla piattaforma, con novità nella gestione dei contenuti e nella pubblicazione dei tweet che sembrano aver allontanato utenti e inserzionisti. Lo stesso Musk ha dichiarato che i cambi impressi dalla sua leadership sono costati il 50% dei circa 5 miliardi di dollari annui in ricavi. Anche prima del take-over, Twitter aveva subito critiche per da inserzionisti e investitori per i ritmi blandi nell’innovazione del prodotto e un’offerta pubblicitaria modesta rispetto ad altre piattaforme come Facebook, Meta e Tik Tok.