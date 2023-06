Twitter, parla il ceo: «Vogliamo diventare la fonte di informazioni più accurata del mondo»

Ascolta la versione audio dell'articolo

Il nuovo ceo di Twitter Linda Yaccarino, nella sua prima uscita pubblica, ha delineato i piani strategici per il futuro del social network.

Yaccarino, che è subentrata a Elon Musk nel ruolo di ceo una settimana fa, ha spiegato che la missione del social network è «diventare la fonte di informazioni in tempo reale più accurata del mondo».

Elon Musk, da quando lo scorso anno ha acquistato Twitter, è stato al centro di critiche per il suo approccio alla lotta alla disinformazione.

Nell’ultimo mese la società ha perso il responsabile sicurezza e si è ritirata dal codice di disinformazione dell’UE.

In una serie di tweet, inviati anche via e-mail ai dipendenti, Yaccarino ha rilanciato l’obiettivo di Musk, ovvero rendere Twitter capace di trasformare la «piazza della città globale». Yaccarino ha detto che questo aiuterebbe a «far avanzare la civiltà attraverso lo scambio non filtrato di informazioni e il dialogo aperto, le cose che contano di più per noi».