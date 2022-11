Twitter, ecco come scaricare l’archivio con dati dei tuoi tweet

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Piaccia o non piaccia i dati sono tuoi. Quindi in attesa che si capisca meglio che fine farà Twitter un consiglio è quello di salvare tutto quello che hai detto, risposto e comunque pubblicato susl tuo social network preferito. Ecco una breve guida per capire come si fa.

Una breve guida.

Occore aprire Twitter sul pc o su Mac, guardare a sinistra e cliccare i tre pallino sotto l’icona dell’omino stilizzato. A questo punto seleziona Impostazioni e assistenza e poi Impostazioni e privacy. A questo punto guardatee sotto “Il tuo account” ’è trovate “Scarica l’archivio dei tuoi dati”. Ti chiederanno di verificare l’account e quindi dovrete semplicemente inserire la password. Poi andate direttamente su “Richiedi archivio” e cliccate. Qui trovate un riassunto a cura di Twitter.

Loading...

Cosa c’è dentro l’archivio.

Puoi anche scaricare un archivio, contenente le informazioni associate al tuo account in file HTML e JSON. Twitter precisa di avere incluso le informazioni che ritiene più importanti e utili, come i dati del profilo, i Tweet, i Messaggi Diretti, i Momenti, i contenuti multimediali (immagini, video e GIF che hai allegato a Tweet, Messaggi Diretti o Momenti), un elenco dei tuoi follower, un elenco degli account che segui, la rubrica, le liste che hai creato, di cui fai parte o che segui, le informazioni demografiche e relative agli interessi che abbiamo dedotto su di te, i dettagli sugli annunci che hai visto o con cui hai interagito su Twitter e altro ancora.

Qualche consiglio.

Secondo Twitter, possono essere necessarie fino a 24 ore prima di ricevere il collegamento che consentirà di scaricare i dati di archivio.Una volta che hai tutti i tuoi dati, puoi quindi scegliere di lasciare il tuo account o meno. Qualunque cosa accada, almeno ora hai una registrazione del tuo tempo su Twitter.