Twitter rassicura gli inserzionisti: «Utenti ai massimi storici con Musk»

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Twitter prova a rassicurare gli investitori sottolineando come la crescita degli utenti stia «accelerando» tanto da aver raggiunto i «massimi storici» durante la prima settimana di Elon Musk al timone, il tutto nel tentativo di spazzare via le nubi sul futuro del social media apparse a seguito delle ultime, controverse, mosse del nuovo azionista. Secondo quanto scrive il Financial Times, Twitter, in un’e-mail inviata agli inserzionisti Twitter ha dichiarato che la crescita dei suoi utenti attivi giornalieri monetizzabili (mDAU) - una metrica interna che conta il numero di utenti connessi a cui la piattaforma mostra la pubblicità - ha toccato «i massimi storici» la scorsa settimana, accelerando al 20% dal 15% del secondo trimestre.

«Il mercato più grande di Twitter, gli Stati Uniti, sta crescendo ancora più rapidamente», si legge nell’e-mail. Musk ha chiuso l’accordo per l’acquisto della piattaforma per 44 miliardi di dollari il 27 ottobre. Dal secondo trimestre, conclusosi il 30 giugno, l’azienda ha aggiunto più di 15 milioni di mDAU «superando il quarto di miliardo», si legge nell’e-mail. Twitter ha registrato 237,8 milioni di mDAU, in crescita di quasi il 17% rispetto all’anno precedente, nel secondo trimestre, il suo ultimo guadagno come società pubblica. Lunedì Musk ha scritto sulla piattaforma: «L’utilizzo di Twitter è ai massimi storici, lol. Spero solo che i server non si sciolgano!». Mr. Tesla cerca di smentire i timori che gli utenti abbiano abbandonato la piattaforma dopo la sua acquisizione, nonostante l’impegno di diverse celebrità di alto profilo a trasferirsi altrove e l’aumento del numero di utenti su Mastodon, l’alternativa di nicchia di Twitter.

Loading...

Musk deve affrontare una battaglia per convincere grandi marchi come General Motors, Mondelez, Carlsberg, United Airlines, Volkswagen e General Mills a riprendere le campagne pubblicitarie, visto che Twitter fa affidamento sulle inserzioni per la maggior parte delle sue entrate. Le aziende hanno sospeso il marketing nel timore che Musk, autodefinitosi «assolutista della libertà di parola», indebolisca la moderazione dei contenuti e si liberi dei divieti permanenti per le violazioni. Twitter ha anche detto nell’e-mail che gli inserzionisti di marca «avranno ora un’etichetta aggiuntiva il loro nome al momento del rilancio di Twitter Blue questa settimana [mercoledì]», secondo l’e-mail di lunedì. L’azienda sta lanciando una nuova versione del suo servizio di abbonamento premium spunta blu al prezzo di 7,99 dollari che consentirà agli utenti di pagare per le verifiche “Blue Tick”, attualmente disponibili solo per aziende, politici, celebrità e giornalisti.