Twitter riprende a pagare Google Cloud

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Twitter ha ripreso a pagare Google Cloud per i suoi servizi, ricucendo una relazione che era diventata tesa dopo che Elon Musk ha comprato il social network e ha smesso di pagare Google e varie altre società. Il nuovo amministratore delegato di Twitter, Linda Yaccarino, ha rimesso in carreggiata la relazione, secondo una persona vicina alla situazione, riporta Bloomberg. Nell’ambito delle discussioni, che hanno incluso i colloqui tra Yaccarino e il CEO di Google Cloud Thomas Kurian, le due società stanno anche negoziando una partnership più ampia che potrebbe includere la pubblicità e l’utilizzo da parte di Google dell’API di Twitter, ha affermato la stessa fonte, che ha chiesto l’anonimato.

Musk ha sostenuto la nuova direzione nella relazione. Un’altra persona a conoscenza della questione ha confermato che attualmente non ci sono problemi tra le società. I portavoce di Twitter e Google hanno rifiutato di commentare. Da quando il miliardario Musk ha acquisito Twitter con sede a San Francisco lo scorso autunno, la piattaforma di social media ha spinto molti dei suoi fornitori a ottenere sconti. Ridurre la spesa per il cloud computing è emerso come un obiettivo specifico di Musk, secondo un’altra persona a conoscenza della questione. Twitter ha pagato Google Cloud di Alphabet Inc. tra i 200 e i 300 milioni di dollari all’anno, secondo le stime di tre persone a conoscenza della questione.

Loading...

La società di social media utilizza in gran parte Google Cloud per l’analisi dei dati e l’apprendimento automatico. Platformer ha riferito per la prima volta che Twitter aveva smesso di pagare le bollette a Google Cloud. All’inizio Google ha faticato a mettersi in contatto con Musk per discutere delle fatture non pagate. Nel tentativo di contattarlo, i dipendenti di Google hanno contattato le persone della sua società di esplorazione spaziale, SpaceX, che fa affari anche con Google Cloud.

Musk sfida WhatsApp: chiamate audio e video su Twitter





Se le cose si aggiustano con Google, sorgono problemi in Australia. Qui un’autorità per le questioni cyber ha affermato di aver chiesto a Twitter di spiegare la sua gestione dell’odio online poiché il microblog è diventato la piattaforma più problematica del paese da quando il nuovo proprietario Elon Musk ha revocato i divieti su 62.000 account segnalati.