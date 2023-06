Twitter sospende l’account di Di Maio come inviato Ue

Ascolta la versione audio dell'articolo

Twitter ha sospeso il nuovo account istituzionale di Luigi Di Maio nel ruolo di rappresentante speciale dell'Unione Europea per il Golfo Persico. Il profilo @EUSR_Gulf era stato inaugurato ieri con un tweet in inglese, arabo e farsi per l'insediamento dell'ex ministro degli Esteri italiano. Un portavoce del Servizio di Azione Esterna della Commissione, interpellato per un commento, ha dichiarato di “non avere idea” del motivo di questa sospensione e che tocca alla piattaforma spiegare il perché del blocco, che “non ha nulla a che fare con noi o con il lavoro dell'inviato”.

“Pronto e pienamente occupato a impegnarmi con gli Stati membri, le istituzioni dell'Ue e ciascuno dei nostri partner nella regione - aveva scritto l'ex leader M5S e vicepremier dal profilo '@EUSR_Gulf' -. C'è così tanto in gioco e così tanto da fare, attraverso un dialogo sincero e di rispetto reciproco. Per la nostra sicurezza e prosperità condivise”.