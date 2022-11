Twitter sospende il programma di abbonamento da 8 dollari/mese: «Troppi account falsi»

Ascolta la versione audio dell'articolo

Troppe persone che, al costo di soli 8 dollari, hanno creato account falsi su Twitter spacciandosi per personaggi famosi, aziende ed enti pubblici. E quindi il social recentemente acquisito da Elon Musk ha deciso di tornare sui suoi passi: Twitter ha infatti, secondo una persona informata dei fatti sentita da Bloomberg, sospeso il suo programma di abbonamento da 8 dollari/mese per combattere un problema crescente di utenti che impersonano marchi importanti.

Gli abbonati esistenti avranno comunque accesso al proprio account, ha affermato la persona che ha chiesto di non essere identificata perché le informazioni sono private.

La società ha anche ripristinato i badge “ufficiali” per gli account di alto profilo, con il badge grigio che ha iniziato a riapparire sotto i profili delle aziende e dei principali media fin dalla giornata di venerdì 11, sulla base di un elenco interno di account. Il badge grigio di identificazione era stato lanciato all’inizio di questa settimana, prima di essere eliminato subito dopo.

Esplosi gli account fake

Twitter sta lottando con account “fake” dopo che la società ha consentito agli abbonati paganti di ottenere un segno di spunta blu senza alcuna verifica, quasi indistinguibile da quello adottato in precedenza dagli account effettivamente verificati.



Questo ha portato in pochissimi giorni a un proliferare di account fake con la spunta blu: per esempio, uno che si spaccia per il produttore di videogames Nintendo ha pubblicato un’immagine di SuperMario con alzato il dito medio. Un altro account, fingendosi il gigante farmaceutico Eli Lilly & Co. ha twittato che l’insulina era ora disponibile gratuitamente, costringendo la società “reale” a smentite e scuse. Ancora, un presunto account di Tesla ha preso in giro i record di sicurezza della casa automobilistica.