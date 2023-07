Twitter, la stretta di Musk: non puoi vedere i tweet se non ti iscrivi al social

Ascolta la versione audio dell'articolo

Twitter sta bloccando la visualizzazione dei tweet e dei profili sul suo sito web a meno che non siano registrati al sito di social media - una mossa che il proprietario Elon Musk ha dichiarato essere “temporanea”.

Quando un utente non registrato cerca di visualizzare un tweet, il sito gli chiede di effettuare il login o di registrarsi con un account Twitter. A partire da venerdì, gli utenti potevano ancora vedere i tweet apparsi nelle ricerche di Google o incorporati in altri siti. Musk ha twittato che si tratta di una “misura d’emergenza temporanea”, per evitare che le persone saccheggino il sito alla ricerca di dati sui tweet.

«Stavamo ricevendo un tale saccheggio di dati che stava degradando il servizio per gli utenti normali!». Da tempo Twitter fa affidamento sull’accessibilità dei suoi tweet in rete per suscitare interesse nel sito, ad esempio attraverso l’invio di tweet da parte degli utenti ad amici o contatti che non hanno un account. Musk ha apportato una serie di modifiche al prodotto da quando ha assunto la direzione dell’azienda di San Francisco l’anno scorso. A marzo, Twitter ha iniziato a far pagare l’accesso alla sua interfaccia di programmazione delle applicazioni, o Api.

L’Api di Twitter era utilizzata da popolari applicazioni di terze parti, come le ormai defunte Tweetbot e Twitterific, oltre che da ricercatori accademici. Ora Twitter fa pagare ai clienti 42.000 dollari al mese per accedere solo all’1% dei tweet. Ad aprile, Musk ha temporaneamente disabilitato i like, le risposte e i retweet se un tweet conteneva un link a Substack, la piattaforma di newsletter. Dopo le lamentele, Musk ha poi annullato la modifica.